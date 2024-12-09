Nazione: “Palladino chiede alla tribuna di applaudire Ikoné, quindi continua a puntare sul francese”
Nei primi dieci minuti Ikoné fa sempre bene poi si perde...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2024 09:33
La Nazione oggi in edicola commenta la prestazione di Jonathan Ikoné dandogli un 5, ma ecco la motivazione: “Hai sempre la sensazione che possa essere la volta buona e per i primi dieci minuti pare proprio così. Ma alla fine la giocata gli resta sempre incompiuta, nonostante le qualità tecniche che non si discutono. Ecco perché fa ancora più strano non vederlo incidere. Esce comunque tra gli applausi che Palladino con grandi gesti chiede alla tribuna. Segno che sul francese lui continua a puntarci”.
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