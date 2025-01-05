Nazione: “Palladino cambia anche troppo, sconfitta pesante, che Harakiri! La Fiorentina torna sulla Terra”

Finisce 3 a 0 per il Napoli la sfida del Franchi. Una sconfitta pesante per la Fiorentina di Raffaele Palladino, alla luce dei 3 gol presi, "torna sulla Terra" con un Harakiri viola dettato dai cambi...

Finisce 3 a 0 per il Napoli la sfida del Franchi. Una sconfitta pesante per la Fiorentina di Raffaele Palladino, alla luce dei 3 gol presi, "torna sulla Terra" con un Harakiri viola dettato dai cambi dell'allenatore del Monza. Sì, perché Raffaele Palladino sfida Antonio

Conte con una nuova difesa a tre composta da Moreno, Comuzzo e Ranieri. Parisi e Dodò sulle fasce aiutano, portando l'assetto difensivo della Fiorentina a 5. All'inizio la squadra tiene, finché David Neres non taglia tutta la metà campo come burro e insacca il pallone alle spalle di Davi De Gea. Da quel momento, oltre un gol annullato a Moise Kean per fallo di mano, si vede veramente poco.

E infatti, il Napoli domina la ripresa e trova il 2 a O su rigore calciato da Romelu Lukaku dopo un'ingenuità di Matias Moreno. Palladino torna al suo 4-2-3-1 ma oltre a un'occasione di Mandragora e Beltran, la sua squadra crea poco e nulla. E così ci pensa McTominay a chiudere la partita sfruttando un errore di Comuzzo. Finisce 3 a 0 al Franchi, Fiorentina colpita e affondata. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-moreno-che-errore-prestazione-a-due-facce-la-fiorentina-tratta-per-pablo-mari/283477/