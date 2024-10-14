Nazione: “Palladino aspetta Pongracic, tanti punti di domanda sulle sue condizioni. Kean può recuperare”

I calciatori della Fiorentina hanno ancora due giorni liberi prima di tornare a lavorare al Viola Park

Sono ancora due i giorni di libertà di cui potrà usufruire la Fiorentina prima di tornare al lavoro in vista della ripresa del campionato eppure Raffaele Palladino, fin da dopo il fischio finale della gara contro il Milan, sembra già avere la mente proiettata alla trasferta di Lecce di domenica prossima. Una gara particolare per lui, dato che il tecnico per la prima volta da quando ha iniziato l’avventura viola sarà costretto ad ammirare i movimenti in campo della propria squadra dalla tribuna del Via del Mare, complice la squalifica per un turno (con multa) che gli è stata comminata dopo il rosso rimediato nel finale del match con il Diavolo. Ecco perché in questi giorni, nonostante la vacanza accordata ai calciatori per il bottino di punti ottenuti tra fine settembre e inizio ottobre, l’allenatore e il suo vice Citterio, che lo sostituirà in panchina, hanno studiato per ore la formazione di Gotti con una serie di sedute video - anche a distanza - che saranno riproposte ai calciatori non appena faranno ritorno al Viola Park (Palladino è un maniaco della tattica studiata alla tv). Gran parte delle idee che il mister ha in mente sono ancora top-secret sebbene quello che sembra scontato è che anche per la trasferta in Salento lo schema di partenza della Fiorentina non sia destinato a cambiare: il 4-2-3-1 in fase di possesso (che diventa 4-4-1-1 in ripiegamento) ammirato nelle ultime uscite continuerà a essere la stella polare della squadra, che da quando ha cambiato abito - all’intervallo di Fiorentina-Lazio del 22 settembre - ha incassato solo un gol. Il dubbio, semmai, riguarda le condizioni di alcuni interpreti che Palladino vorrebbe poter avere a disposizione con i giallorossi ma che, fino all’ultima seduta al centro sportivo, non hanno dato sicurezze.

Al di là di Mandragora, che dopo l’operazione conta di riprendere ad allenarsi in gruppo a novembre (con probabile ritorno in campo dopo la sosta), il riferimento va a Kayode - che ha già smaltito la febbre e dunque non è in dubbio per la ripresa - Kean e Pongracic: la punta, su suggerimento dello staff medico, sta riposando per risolvere i problemi di lombalgia che gli sono costati la Nazionale (c’è ottimismo che possa recuperare) mentre per il centrale siamo fermi al report del 21 settembre che parlava di uno stop dovuto a un «risentimento ai flessori della coscia sinistra» che lo ha portato a saltare quattro partite: da allora nessun aggiornamento e tanti punti di domanda. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-nel-mirino-del-milan-per-gennaio-ipotesi-prestito-con-riscatto-o-cessione-definitiva/272390/