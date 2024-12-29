Nazione: “Palladino a Torino insisterà sul 4-2-3-1. Spazio ai giocatori migliori”

Palladino tra sorprese e certezze

A Torino quale formazione schiererà la Fiorentina? Sono possibili quali e quante sorprese per Palladino? Il tecnico non dovrebbe stravolgere i propri piani. La gara non è certamente una qualsiasi per mille motivi, ma servono sangue freddo e serenità.

Escluso un ritorno alla difesa a tre o un ricorso al modulo albero di Natale. È vero che nelle ultime giornate i risultati siano stati diametralmente opposti ai precedenti, ma Palladino vuole insistere sul 4-2-3-1 per uscire dalla flessione. Il gruppo sta bene, De Gea ha recuperato e anche Gudmundsson scalpita. Tornerà anche Dodo, smaltita la squalifica, mentre l'unico dubbio potrebbe essere in avanti fra Beltran e Sottil a completare il reparto con Colpani e l'ex Genoa. Insomma, spazio ai migliori, quantomeno a chi dà maggiori garanzie. La partita è troppo importante. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-juve-fiorentina-e-uno-scontro-diretto-per-la-champions-parola-dordine-equilibrio/282506/