Nazione: "Palladino a caccia del modulo giusto. Troppi calciatori fuori posto nella Fiorentina"

La Fiorentina deve cercare di trovare equilibrio nelle due fasi

La ricerca dell’equilibrio fra le due fasi è l’aspetto principale sul quale lavorare per la Fiorentina. Palladino ha cambiato pelle diverse volte alla squadra, ma oggi il modulo giusto ancora non c’è. La ricerca continuerà anche nelle prossime partite, per adesso si è avuta la sensazione di una coperta corta. Per sistemare la fase difensiva si sono sacrificate chance nella metà campo avversaria, tanto che con l’Empoli gli zero tiri in porta hanno fatto scalpore in negativo. Palladino si è sempre detto elastico nella scelta del sistema di gioco. Si è parlato di principi più che di numeri, ma è innegabile che il tecnico stia cercando ancora il vestito giusto. Fin qui ha provato il 3-4-2-1, poi il 4-4-2 (pochi minuti contro la Lazio) e il 4-2-3-1 tanto caro a Italiano. Pregi e difetti si sono mischiati in tutte le soluzioni. Con la difesa a tre (quasi mai a cinque) si sono palesate lacune anche contro avversari di basso rango come la Puskas Akademia, capaci di segnare quattro gol in due partite. Pongracic (prima dell’infortunio) è parso a dir poco spaesato in un sistema difensivo che non conosce. Palladino ha deciso di cambiare, spinto anche un po’ dalla piazza. E la difesa a quattro i suoi frutti li ha dati, ma ha depotenziato una serie di armi. In primo luogo Gosens. Certo, il terzino lo può fare anche bene, ma ha senso perdere il suo potenziale offensivo e la sua fisicità? Prima domanda alla quale ne segue un’altra. Colpani largo a destra ha faticato. La condizione fisica non lo aiuta ma lo spunto che servirebbe in quella zona di campo probabilmente non ce l’ha nelle gambe. E poi resiste ancora il rebus dei centrocampisti. Sono tanti, ma fra i due mediani serve almeno uno che abbia idee e qualità. Il regista a Empoli lo ha fatto Cataldi. Probabilmente solo Adli nella rosa ha quelle qualità di cui sopra. Palladino continuerà a lavorare, ma per uscire dall’equivoco tattico c’è bisogno di imboccare una strada e seguirla con convinzione. Lo scrive La Nazione.