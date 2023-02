Nazione: “Ok Coppa Italia e Conference ma questo mal di mare è esagerato. C’è tanto da rivedere”

Queste montagne russe di risultati fanno venire il mal di mare. E soprattutto creano incertezza. Dubbi. Oltre alla paura di non sapere mai che cosa c’è dietro l’angolo a cui va incontro la Fiorentina.Diciamolo apertamente, dopo i segnali ottenuti con la Lazio e poi con il salto in avanti in coppa Italia, l’obbligo, vero, che aveva la squadra viola era di dare e di darsi una continuità. Almeno nei risultati. Magari sarebbe servito solo a sognare ancora un po’ (la strada dell’Europa da conquistare attraverso il campionato), o magari sarebbe stato prezioso (vincere) per contraccambiare l’ondata di stima piovuta sui viola nei giorni scorsi.E invece no. Nulla. Di nuovo avanti tutta sulle montagne russe di una stagione sempre più matta e che ha fatto venire il mal di mare (e di stomaco) ai tifosi.

C’è tanto da rivedere, adesso, nell’atteggiamento, nella mentalità e nelle prospettive di questa squadra, capace di passare dal paradiso all’inferno nel giro di una manciatina di giorni. Ci sono esami delicatissimi sull’orizzonte viola. C’è la ripartenza della Conference League e, in aprile, ci sarà da strappare il biglietto per la finale di coppa Italia. Tutto possibile, sia chiaro, ma il rendimento da mal di mare di questa Fiorentina rischia di trasformare l’attesa per questa doppia strada delle coppe in un rincorrersi di paure, timori, ambizioni e ottimismo incontrollato.Toccherà alla società e a Italiano far scendere il gruppo viola da questo saliscendi schizofrenico, altrimenti saranno guai. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT: “BARAK, RIGORE DA VAR, DIFFICILE VEDERLO LIVE. NIENTE RIGORE SU NICO GONZALEZ”