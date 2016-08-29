Nazione: ok i 3 punti, ma il gioco dov'é? Borja e Ilicic leader

Tre punti, ma poco gioco. Questa l'analisi dell'edizione odierna de La Nazione, che mette il punto su come la vittoria di ieri sia stata nel segno della sofferenza. Ben tre, infatti, gli infortuni: Ta...

Tre punti, ma poco gioco. Questa l'analisi dell'edizione odierna de La Nazione, che mette il punto su come la vittoria di ieri sia stata nel segno della sofferenza. Ben tre, infatti, gli infortuni: Tata, Sanchez e Vecino hanno fatto tremare i polsi. Come il Chievo, del resto, che nella ripresa ha provato a prendersi il pareggio facendo ballare un po' il reparto difensivo viola. Per il giornale sono stati soprattutto Borja e Ilicic a reggere le sorti della squadra nei momenti più difficili. Bene i primi 3 punti incassati quindi, ma Sousa è atteso da un grande lavoro per cementare l'idea di gioco.