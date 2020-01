La Nazione in edicola oggi si sofferma ancora sul nuovo stadio, dopo l’incontro fiume tra Commisso e Nardella. I due sembrano aver parlato esclusivamente dell’ipotesi Mercafir, ma resta comunque in campo anche la pista restyling del Franchi. In questo caso, però, l’intervento dovrebbe essere solo per addizione e non per sottrazione delle porzioni esistenti.