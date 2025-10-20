20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione non ha dubbi: “Con il Bologna ultima chiamata per resettare il pessimo score di questo campionato”

Rassegna Stampa

Redazione

20 Ottobre · 08:22

Aggiornamento: 20 Ottobre 2025 · 08:26

BolognaFiorentinaPioli

di

Settimana tosta per la Fiorentina

Settimana tosta quella che accompagna la Fiorentina nel dopo trasferta di San Siro. Poi, volendo scrutare con maggiore attenzione il calendario, sarebbe forse (e meglio) il caso di dire e sottolineare che le settimane toste saranno due, una via l’altra, ma al momento è forse più giusto soffermarsi su quello che aspetta la Fiorentina nei prossimi giorni. Si va, insomma, dalla Conference League e si arriva al match del Franchi col Bologna. Che oggi più che mai non è precisamente una partita come le altre. Scena numero uno: l’avventura europea. L’appuntamento è per giovedì sera (fischio d’inizio alle 18.45) a Vienna per il match contro il Rapid. Pronostico strano e a suo modo difficile da interpretare con la Fiorentina favorita per qualità e valore dei singoli, e con la squadra austriaca a sua volta favorita per grinta e l’opportunità-vantaggio di giocare in uno stadio amico.

Pioli cambierà sicuramente una parte dei protagonisti di ieri, anche se la sensazione è che non voglia stravolgere la squadra. Comuzzo, Piccoli e magari Dzeko sono comunque pedine formato Conference. Scena numero due: il derby (a Firenze, domenica, ore 15) con il Bologna. Mille i motivi per tenere alta la tensione. Il primo? Il secondo ritorno (dopo quello di primavera) al Franchi, da nemico, di Vincenzo Italiano. Allenatore che, dopo il suo addio, è stato senza dubbio divisivo. Detto questo, per la Fiorentina la partita col Bologna rappresenta una sorta di ultima chiamata per resettare il pessimo score di questo campionato, ovvero le 3 sconfitte consecutive nelle tre sfide in casa. Inutile aggiungere altro. Lo riporta La Nazione.

