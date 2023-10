Nazione, non esiste Fiorentina senza Nico, Italiano non riesce ad immaginarla. Mai vorrebbe riposare

Non esiste una Fiorentina senza Nico Gonzalez. Ok l’impegno con la Nazionale appena concluso ed è giusto anche ricordare il rientro a Firenze praticamente all’ultimo tuffo, ma Italiano davvero non riesce a immaginare una Fiorentina senza Nico lassù, a cercare il gol o aiutare i compagni di reparto. Nico, da parte sua, non chiede altro. E mai e poi mai vorrebbe riposare, così, la sensazione forte e chiara in attesa di stasera è che Gonzalez (con Bonaventura e Ikonè) andrà a completare la linea a tre alle spalle di Nzola. Lo scrive La Nazione.

