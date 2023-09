Nazione, Nico verso il prolungamento, mossa azzeccata per Italiano: manca soltanto la firma 

Impossibile rinunciare a Nico Gonzalez. Prolungamento mossa apprezzata in primis da Italiano che se potesse lo farebbe giocare sempre. Insieme ad altri, per carità (il pensiero corre subito a Bonaventura e magari Arthur). Manca solo la firma e poi l’argentino si legherà alla Fiorentina per altri anni, diventando un punto centrale del progetto viola. Lo scrive La Nazione.

