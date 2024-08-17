Nazione: "Nico? Sì alla cessione ma alle condizioni della Fiorentina e senza andare al muro contro muro"

Ieri c'è stata una riunione operativa fra la dirigenza e Commisso, attendendo un via libera dal patron che ad oggi ancora manca

L'esclusione di Nico Gonzalez a Parma è fin troppo un indizio, di cui forse non c'era nemmeno bisogno. La trattativa con la Juventus, specialmente dopo l'arrivo di Gudmundsson, è più che mai attiva. Non solo la condizione fisica ancora non ottimale, perché l'argentino sta vivendo questi giorni un po' da separato in casa nonostante il lauto contratto fino al 2028. Tradotto: cederlo sì, ma alle condizioni della Fiorentina e senza andare al muro contro muro.

Ieri c'è stata una riunione operativa fra la dirigenza e Commisso, attendendo un via libera dal patron che ad oggi ancora manca. Quando arriverà si riprenderanno le trattative per incastrare l'ultimo tassello del domino già partito in attacco. Gonzalez non ha mai nascosto l'ambizione di giocare la Champions e l'offerta di una big fa molta gola. La sensazione è che alla fine si vada verso l'addio. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-e-ufficialmente-un-nuovo-giocatore-della-fiorentina-presentazione-ufficiale-martedi-alle-12-30/264379/