Nazione: "Nico-Fiorentina la volontà comune è l'addio. Si attende la Juventus, la richiesta è 30 milioni"

Ieri confronto importante tra Nico e la Fiorentina

La partenza di Nico Gonzalez sembra ormai sempre più possibile. Ieri c'è stato un confronto importante fra la Fiorentina e il giocatore, e la volontà di dirsi addio è comune. Le modalità però ancora sono tutte da definire, ancora a Pradè deve arrivare la tanto attesa offerta della Juventus. Finchè non arriva Gudmundsson Nico non parte, questa è la linea della Fiorentina. Il ragazzo ha messo a disposizione la sua professionalità allenandosi al Viola Park senza creare malumori. Ieri si è allenato con Amrabat, un altro partente. Il club chiede 30 milioni, la cifra è questa, senza sconti. Lo scrive La Nazione.