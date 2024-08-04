Nazione: "Nico-Fiorentina domani il faccia a faccia al Viola Park. Se va via assalto a Gudmundsson"

Nico Gonzalez ritiene chiuso il suo ciclo a Firenze

Nico Gonzalez è al centro del mercato della Fiorentina. Domani il 10 argentino si presenterà al Viola Park per iniziare la preparazione estiva, ma è atteso soprattutto un faccia a faccia sul futuro con i dirigenti. La strada, però, sembra già tracciata. Nico ritiene concluso il suo ciclo a Firenze, sa di avere la chance di giocare la prossima edizione della Champions League e lo farà presente a Daniele Pradè (preferisce la Juventus all’Atalanta, ma occhio anche a squadre estere). La Fiorentina, di contro, non lo ha mai blindato senza sé e senza ma. Anche quel famoso «99% di incedibilità» dello scorso 4 giugno lasciava intendere che di fronte a offerte importanti (superiori ai 30 milioni) se ne sarebbe potuto parlare eccome. L’eventuale addio, in buona sostanza, farebbe felici entrambe le parti. La Fiorentina, pur perdendo il giocatore più talentuoso della rosa, risparmierebbe i 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2028 e nello stesso momento metterebbe le mani sul talento islandese del Genoa. Una volta capito in maniera definitiva cosa fare con Gonzalez partirà l’assalto definitivo a Gudmundsson. Lo scrive La Nazione.

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