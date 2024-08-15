Nazione: "Nico alla Juve? Gudmundsson può sbloccare tutto. Ma il prestito con obbligo non piace"

Nico non particolarmente soddisfatto dalla mossa di Commisso

Per Nico Gonzalez al momento tutto tace. Siamo fermi alla presa di posizione di Rocco Commisso, che da New York ha stoppato ogni trattativa per la sua cessione, compresa quella alla Juventus. Vedremo già da domani quali saranno gli intenti viola. Dal Viola Park si percepisce un calciatore non particolarmente soddisfatto dalla mossa di Commisso, ma non più tardi di un anno fa ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 2028. In ogni caso - una volta arrivato Gudmundsson fisicamente al centro sportivo viola - la sensazione è che le contrattazioni per la sua cessione possano ripartire. Difficile che la Fiorentina li tenga in rosa entrambi, dopo l’acquisto di Colpani e la voglia di valorizzare un calciatore come Sottil. Qualcosa sicuramente si muoverà sul fronte dell’argentino nei prossimi giorni, certo è che il club viola rimane fermo sul suo proposito di recuperare dal suo cartellino almeno 30 milioni di euro. E il prestito gratuito con obbligo di riscatto proposto dalla Juventus non sembra essere andato a genio proprio allo stesso Commisso. Lo scrive La Nazione.

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