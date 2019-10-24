Nazione: Montella pensa al centravanti contro la Lazio. Vlahovic in vantaggio su Pedro
Come riporta La Nazione in edicola oggi, Vincenzo Montella sta pensando seriamente di schierare un centravanti dal primo minuto in vista della gara contro la Lazio. In questo senso, secondo il quotidi...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 10:38
Come riporta La Nazione in edicola oggi, Vincenzo Montella sta pensando seriamente di schierare un centravanti dal primo minuto in vista della gara contro la Lazio. In questo senso, secondo il quotidiano, Vlahovic partirebbe in vantaggio rispetto al brasiliano Pedro.