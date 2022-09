Italiano ed il suo staff dovranno valutare le condizioni di diversi calciatori. A cominciare da Nico Gonzalez monitorato da giorno in giorno, per capire se potrà rientrare nella lista dei convocati. Resta da valutare anche Duncan. Sicuramente out Milenkovic. Lo scrive La Nazione.

