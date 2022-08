Nazione, Milenkovic, la firma entro 48 ore: triennale con opzione da più di 3 milioni 

Ore calde per il rinnovo di Milenkovic si sarebbe detto una volta. Oggi l’affermazione più giusta è: manca solo la firma sul rinnovo del contratto del giocatore serbo ’convinto’ che la Fiorentina in questo momento è l’opzione migliore per la sua carriera. Che ci sia il grande lavoro ai fianchi di Italiano e dei dirigenti viola – Barone in testa – è noto. Che il tempo giocasse a favore della Fiorentina, pure. Ecco perché l’impennata di ottimismo della giornata di ieri non è fuori luogo. Anzi. Le parti sarebbero pronte a chiudere in 24/48 ore, mettendo la firma sul prolungamento dell’attuale accordo, estendendolo di 3 anni (opzione per il quarto), con un ingaggio che supera i tre milioni a stagione. Lo scrive La Nazione.

