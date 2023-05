Nazione: “Milenkovic da 4,5 in pagella. Errori gravi sui due gol dell’Inter, non riesce a rimediare”

Milenkovic da 4,5 in pagella. All’inizio sembra in palla e pattuglia con mestiere, ma per un errore di posizione fa innescare il fuorigioco sul primo gol e poi perde l’attimo subendo la prodezza al volo di Lautaro Martinez: sul secondo due errori gravi che condizionano il risutlato finale. Cerca di recuperare posizioni spingendosi in attacco nel secondo tempo, non gli arriva la palla per la deviazione giusta. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “ABBIAMO FATTO DEGLI ERRORI MA DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI DELLE GARA CHE ABBIAMO FATTO”