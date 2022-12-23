Nazione, mercato? La Fiorentina osserva ma con il ritorno di Comisso qualcosa può cambiare

Commisso torna a Firenze in pieno mercato

Punto numero due: il mercato. Al momento, e non potrebbe essere diversamente, la Fiorentina fa sapere di essere semplice osservatrice delle manovre d’inverno. Alt. Il ritorno in Rocco Commisso in pieno mercato, potrebbe invece coincidere con la volontà e le decisione di essere proprio il numero uno del club a vivere e raccontare un qualcosa di... prezioso. Lo scrive La Nazione.

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