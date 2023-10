Nazione, massima attenzione contro il Cukaricki: fiducia a Beltran, ora tocca a lui essere concreto 

La Fiorentina ha solo due pareggi all’attivo, e non vincere la gara di stasera metterebbe i viola in una situazione scomoda. I playoff di febbraio, assaporati la scorsa stagione, sarebbero da evitare. Tante assenze, anche pesanti (Biraghi, Bonaventura, almeno dall’inizio Gonzalez) e una certezza: l’occasione per Beltran, che ha la fiducia dell’ambiente, di sbloccarsi. Ha la fiducia di tutto l’ambiente, ora tocca solo a lui. Il tecnico chiede a tutti i suoi attaccanti in generale di essere più concreti anche sui palloni vaganti. Lo scrive La Nazione.

