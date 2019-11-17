Labaro Viola

Nazione: l'occasione giusta per Zurkowski. Il polacco al fianco di Cristoforo e Benassi a Verona

Secondo La Nazione oggi in edicola la trasferta di Verona sarà l'occasione giusta per vedere all'opera il centrocampista Zurkowski. Contro la Virtus Entella, nell'amichevole vinta 5-1, è stata vista d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 15:18
Nazione: l'occasione giusta per Zurkowski. Il polacco al fianco di Cristoforo e Benassi a Verona - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Verona
Benassi
Zurkowski
Condividi

Secondo La Nazione oggi in edicola la trasferta di Verona sarà l'occasione giusta per vedere all'opera il centrocampista Zurkowski. Contro la Virtus Entella, nell'amichevole vinta 5-1, è stata vista del resto una prova generale del centrocampo che sarà contro l'Hellas, con il polacco visto al fianco di Cristoforo e Benassi, a causa delle assenze importanti con cui Montella dovrà fare i conti nel reparto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok