Nazione: l'occasione giusta per Zurkowski. Il polacco al fianco di Cristoforo e Benassi a Verona

Secondo La Nazione oggi in edicola la trasferta di Verona sarà l'occasione giusta per vedere all'opera il centrocampista Zurkowski. Contro la Virtus Entella, nell'amichevole vinta 5-1, è stata vista d...

Secondo La Nazione oggi in edicola la trasferta di Verona sarà l'occasione giusta per vedere all'opera il centrocampista Zurkowski. Contro la Virtus Entella, nell'amichevole vinta 5-1, è stata vista del resto una prova generale del centrocampo che sarà contro l'Hellas, con il polacco visto al fianco di Cristoforo e Benassi, a causa delle assenze importanti con cui Montella dovrà fare i conti nel reparto.