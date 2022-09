Nazione, l’incubo di Italiano si è materializzato: sono 7 gli infortunati nella Fiorentina

I problemi sono cominciati subito, con l’infortunio muscolare di Duncan nell’amichevole contro il Qatar. Sono proseguiti con qualche acciacco (ad esempio Bonaventura, che ha saltato per affaticamento l’andata con il Twente), lo stop di Igor nelle primissime fasi della stagione, fino all’attualità. Oggi la Fiorentina conta ben sette infortunati, compreso Castrovilli che rivedremo ad anno nuovo.

Oltre a lui sono out Milenkovic e Dodô (per il serbo se ne riparlerà dopo la sosta, per l’esterno brasiliano i tempi sono più incerti), così come Quarta e Sottil (da valutare i loro problemi alla schiena), Zurkowski (più in infermeria che in campo fin qui) e Nico Gonzalez (ormai tristemente celebre la sua tallonite) che ad oggi ha giocato una sola partita (quasi) intera contro il Twente. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NON CI SARÀ LA CONFERENZA STAMPA DI ITALIANO ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-VERONA, PARLA SOLO AI SOCIAL ACF?