Nazione, l’incognita tifosi blocca il Padovani: il prezzo del biglietto sembra destinato ad aumentare

In questo campionato la presenza media dei tifosi al Franchi ha superato le 32000 unità, sicché il club dovrà stabilire un procedimento trasparente e condiviso per gestire la decapitazione dei posti. La previsione scontata è che la richiesta supererà di gran lunga la disponibiltà e qui – con grande anticipo – non è difficile prevedere un aumento dei prezzi del biglietto, anche per recuperare parzialmente il danno finanziario della capienza ridotta. A proposito di campagne abbonamenti: nei prossimi giorni la Fiorentina comunicherà tutti i dettagli e le condizioni per acquistare le tessere valide per la stagione 2023/24: anche in questo caso in Dg Barone ha anticipato in una recente conferenza stampa che il club sta valutando l’entità dei rincari. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ITALIANO SU HJULMAND