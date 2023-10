Nazione, l’immagine della Fiorentina sono i terzini. 41 anni in due per i fortissimi Kayode e Parisi

La Nazione scrive che se oggi la Fiorentina guarda al presente ed al futuro con grande ottimismo, l’immagine sono i due ragazzi fantastici che giocano come terzini. Kayode (2004) e Parisi (2001) hanno 41 anni in due e rappresentano la nuova linea della Fiorentina, la gen z di una Viola che al suo interno ha comunque veterani come Jack Bonaventura, 34 anni. Un mix tra gioventù ed esperienza che sta portando in alto la squadra di Italiano.

