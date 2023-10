Brekalo gongola: “A Firenze sono tornato a divertirmi, mi serviva tempo ma è stata la scelta giusta”

Il giocatore della Fiorentina Josip Brekalo ha parlato dal ritiro della Crozia al portale Germanijak. Queste il suo parere sul suo momento: “Sono molto felice per la rete, ma ancora di più per la vittoria della squadra. Siamo orgogliosi di avere fatto una gara del genere a Napoli. Fiorentina? Penso di aver fatto la scelta giusta per il proseguo della mia carriera. Sto molto bene a Firenze, sapevo che sarei arrivato in un grande club ed ero molto attratto dall’ambizione che c’è qua a Firenze. Mi ci è voluto un po’ di tempo ad ambientarmi perché sono arrivato in una squadra organizzata che giocava ogni tre giorni e venivo da una situazione in cui non giocavo da diversi mesi. Sono tornato a divertirmi a giocare a calcio e i risultati parlano chiaro”.

