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Nazione: “La vittoria al Milan, gli applausi alla Fiorentina. Che beffa, e sul 2-1 fallo a centrocampo su Duncan”

Escono a testa altissima i viola che per ampi brani sono stati superiori ai campioni d'Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 09:10
Nazione: “La vittoria al Milan, gli applausi alla Fiorentina. Che beffa, e sul 2-1 fallo a centrocampo su Duncan” -
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Nazione: “La vittoria al Milan, gli applausi alla Fiorentina. Che beffa, e sul 2-1 fallo a centrocampo su Duncan”

La vittoria va al Milan, gli appluasi alla Fiorentina. Magrissima consolazione di una partita che la squadra di Italiano avrebbe meritato di vincere. E se fosse accaduto nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Invece Leao, in avvio, e un'autorete di Milenkovic, nel finale, timbrano la sconfitta più bruciante. Escono a testa altissima i viola che per ampi brani sono stati superiori ai campioni d'Italia. A testa alta, certo, ma furibondi con la direzione di gara di Sozza che non è apparso all'altezza di una gara veloce e muscolare. Valutazioni non sempre puntuali, alcune sbagliate, come nell'occasione del gol decisivo. Non tanto sull'uscita maldestra di Terracciano, quando per un fallo su Duncan a metà campo. Da li è nato il gol beffa. Lo scrive La Nazione.

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