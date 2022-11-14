Nazione: “La vittoria al Milan, gli applausi alla Fiorentina. Che beffa, e sul 2-1 fallo a centrocampo su Duncan”

Escono a testa altissima i viola che per ampi brani sono stati superiori ai campioni d'Italia

La vittoria va al Milan, gli appluasi alla Fiorentina. Magrissima consolazione di una partita che la squadra di Italiano avrebbe meritato di vincere. E se fosse accaduto nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Invece Leao, in avvio, e un'autorete di Milenkovic, nel finale, timbrano la sconfitta più bruciante. Escono a testa altissima i viola che per ampi brani sono stati superiori ai campioni d'Italia. A testa alta, certo, ma furibondi con la direzione di gara di Sozza che non è apparso all'altezza di una gara veloce e muscolare. Valutazioni non sempre puntuali, alcune sbagliate, come nell'occasione del gol decisivo. Non tanto sull'uscita maldestra di Terracciano, quando per un fallo su Duncan a metà campo. Da li è nato il gol beffa. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MARELLI: “NON È SCANDALOSO DARE IL GOL AL MILAN. IL DUBBIO È SUL FALLO SU DUNCAN, SU TERRACCIANO REGOLARE”

https://www.labaroviola.com/marelli-non-e-scandaloso-dare-il-gol-al-milan-il-dubbio-e-sul-fallo-su-duncan-su-terracciano-regolare/192376/