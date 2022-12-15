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Nazione, la stagione di Sottil è compromessa, tornerà a febbraio completamente fuori condizione

Sottil non rientrerà prima di febbraio e dovrà ritrovare la forma, tuttavia la viola non lo sostituirebbe sul mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 12:14
Nazione, la stagione di Sottil è compromessa, tornerà a febbraio completamente fuori condizione -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Sottil
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quello che riporta La Nazione per Riccardo Sottil serve pazienza. Dopo l’operazione subita alla fine di novembre, il giovane esterno viola sta continuando la sua preparazione. Il ragazzo che ha giocato un ottimo avvio di stagione però non rientrerà prima di febbraio. Una volta rientrato dovrà inoltre ritrovare una condizione accettabile per essere d’aiuto alla Fiorentina. Insomma questa stagione rischia di essere ormai quasi compromessa. Tuttavia, la Fiorentina non intende andarlo a rimpiazzare nel mercato di gennaio, contando in un suo pronto rientro

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