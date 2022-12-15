Nazione, la stagione di Sottil è compromessa, tornerà a febbraio completamente fuori condizione
Sottil non rientrerà prima di febbraio e dovrà ritrovare la forma, tuttavia la viola non lo sostituirebbe sul mercato
Secondo quello che riporta La Nazione per Riccardo Sottil serve pazienza. Dopo l’operazione subita alla fine di novembre, il giovane esterno viola sta continuando la sua preparazione. Il ragazzo che ha giocato un ottimo avvio di stagione però non rientrerà prima di febbraio. Una volta rientrato dovrà inoltre ritrovare una condizione accettabile per essere d’aiuto alla Fiorentina. Insomma questa stagione rischia di essere ormai quasi compromessa. Tuttavia, la Fiorentina non intende andarlo a rimpiazzare nel mercato di gennaio, contando in un suo pronto rientro
LA VERGOGNOSA PAGELLA DI AMRABAT DA TUTTOSPORT
https://www.labaroviola.com/un-vergognoso-tuttosport-da-5-a-amrabat-non-mostra-potenzialita-e-fa-entrata-indegna-su-mbappe/195865/