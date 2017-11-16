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Nazione, la Fiorentina è in trattativa per comprare un grande terreno a Bagno a Ripoli. L'intenzione...

La Fiorentina starebbe guardando verso Bagno a Ripoli: avrebbe puntato gli occhi su un terreno di 7-8 ettari a pochissimi chilometri da Firenze per realizzare il suo centro sportivo. L’area di interes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 10:25
Nazione, la Fiorentina è in trattativa per comprare un grande terreno a Bagno a Ripoli. L'intenzione... - Foto nuovo stadio
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La Fiorentina starebbe guardando verso Bagno a Ripoli: avrebbe puntato gli occhi su un terreno di 7-8 ettari a pochissimi chilometri da Firenze per realizzare il suo centro sportivo. L’area di interesse sarebbe vicino all’istituto di scuola superiore Gobetti che ospita ormai da qualche anno il liceo scientifico a indirizzo sportivo, molto amato anche dai calciatori delle giovanili viola e non solo.

L’ACF Fiorentina sarebbe in trattativa con i privati per poter acquisire questo spazio, tanto grande da poter ospitare 12 campi da calcio, aree sportive attrezzate da mettere a disposizione delle squadre giovanili, l’under 21 e anche la Fiorentina Women’s. Si parla anche di un possibile potenziamento dello stesso liceo sportivo sfruttando proprio le opportunità di quest’area una volta diventata viola.

Sono voci di corridoio, per ora, a cui nessuno preferisce dare conferma ufficiale. Ma sia sul fronte fiorentino che su quello ripolese non ci sono neanche smentite e le ipotesi sono sempre più insistenti. La trattativa tra la Fiorentina e il privato starebbe ormai andando avanti da tempo, nella speranza di trovare un accordo che vada bene a entrambe le parti. Il territorio di Bagno a Ripoli d’altra parte è particolarmente appetibile: è fuori dai confini fiorentini, ma non troppo, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati (vicino c’è anche il casello autostradale di Firenze sud), nel verde, ma vicino ai servizi. Insomma, un luogo ideale dove aprire una cittadella dello sport dedicata in particolare ai giovani.

La Nazione

 

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