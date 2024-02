Nazione: “La Fiorentina torna nel buio e l’Europa è molto più lontana. Italiano ha provato a limitare il Bologna”

Pesa come un macigno la sconfitta della Fiorentina in casa del Bologna. A incarare la dose, ci pensa la Nazione, che analizza la gara dei Viola partendo dalla superiorità della squadra di Thiago Motta. Italiano, attraverso il pressing, ha provato a limitare le azioni avversarie. Ma il primo gol di Orsolini, il secondo verrà annullato per fuorigioco, nasce proprio da un errore di Biraghi che lascia troppo spazio al giocatore del Bologna.

Nel primo tempo, la Fiorentina si affaccia per ben due volte verso la porta di Ravaglia. Prima Mandragora da fuori, poi Ikonè ma veramente poco altro. Nella ripresa la storia non cambia. Italiano passa all’attacco a due, ma la sterilità della Fiorentina è disarmante. Nel finale, dopo un secondo tempo dominato, il Bologna trova il 2 a 0 con Odgaard. Poco da aggiungere. La Fiorentina si allontana pesantemente dall’Europa e torna nel buio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, RIGORE SU NICO?