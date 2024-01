Nazione, la Fiorentina riflette su Nzola ma serve uno squillo. Ikoné? A caccia di rivincita

La Fiorentina deve andare incontro a varie necessità. La prima è certamente la necessità di far (ri)tornare al gol gli attaccanti centrali, Nzola in prima persona. Parlare di ultima occasione per l’angolano è troppo, anche se la dirigenza sta riflettendo, certo un suo squillo sarebbe gradito. E non poco. A proposito delle scelte di formazione, Italiano potrebbe nuovamente proporre una difesa a tre, imbottendo il centrocampo di palleggiatori e incontristi, con un suggeritore alle spalle di due attaccanti: non necessariamente Nzola e Beltran insieme. Il prescelto a giocare in coppia con l’ex Spezia pare proprio sia Ikone, anche lui alla ricerca di una rivincita personale. Insomma, Italiano punta sull’orgoglio dei suoi e sulla voglia di continuare a stupire un po’ tutti. Magari anche loro stessi. Se le sconfitte servono a qualcosa, allora quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo è stata mandata memoria. Sicuri che approccio, come detto prima, segnerà a fondo la gara contro i bianconeri di Cioffi. Uno che è nato da queste parti e che ci tiene da morire a ben figurare nel ’suo’ Franchi. Lo scrive La Nazione.