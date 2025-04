Nazione: “La Fiorentina ribalta il Cagliari e mette nel mirino il quinto posto. Ha pesato l’assenza di Kean”

Non c’è Moise? Ci pensa Beltran. E il gol dell’argentino – quello che ha permesso alla Fiorentina di portarsi sul 2-1 e di vincere la trasferta di Cagliari – rilancia alla grande le azioni con targa Europa della squadra di Palladino. La classifica dice che la Roma è distante un punto e soprattutto che il quinto posto (con Juve e Parma appaiate) è a e tre lunghezze. Pesa, dicevamo, l’assenza di Kean, e così in attacco, Palladino presenta la coppia Gud-Beltran.

Con il Vikingo bravo e attento a muoversi nella posizione di centravanti ’puro’. Al primo affondo rossoblù De Gea ribatte corto un rasoterra di Luvumbo, sul quale irrompe Piccoli per il gol del vantaggio. La Fiorentina va in apnea e rischia il raddoppio qualche minuto dopo (palo di Zortea), ma poi reagisce e inizia a pressare e pareggia il conto dei pali con Mandragora (dalla distanza). Ci prova Gud (al 26’) con una delle sue azioni. Dribbling stretto sull’avversario, testa alta e porta nel mirino: Caprile ribatte. Palla (buona) sui piedi di Dodo che si vede ribattere il tiro dalla schiena dell’avversario. Dopo la mezz’ora la Fiorentina fa 1-1: Mandragora imposta, Gosens si inserisce bene e di esterno cerca l’angolino basso più lontano. Brivido per la Fiorentina per un contatto in area fra Pongracic e Luvumbo. Contatto ’strano’, quasi cercato dal giocatore del Cagliari e il Var cancella l’occasione dagli 11 metri. Giustamente.

La ripresa si accende con la Fiorentina che ribalta il risultato. Beltran di testa batte Caprile sfruttando l’assist al bacio di Dodo. Il Cagliari (forse) non c’è più e la Fiorentina può gestire la partita con energia e cercare il gol che di fatto chiuderebbe il match. Siamo già nel recupero quando Zaniolo(entrato da qualche minuto per Beltran) meriterebbe l’applauso (e il gol) grazie a una deviazione in scivolata (palla da Dodo) su cui Caprile fa il miracolo. Finisce qui. Con la Fiorentina che fa ripartire il treno per l’Europa e aspetta notizie dal suo Kean. Lo scrive La Nazione.