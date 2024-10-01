Nazione: “La Fiorentina preoccupa, dove sono i gol su azione? L’ultimo è di Kean a Bergamo”

La Fiorentina sta dimostrando molteplici difficoltà a creare azioni da gol

La Fiorentina, dopo il pareggio 0-0 contro l'Empoli, sta mostrando difficoltà a costruire azioni da gol senza affidarsi ai calci piazzati. Delle sette reti segnate in campionato finora, sei sono arrivate da situazioni di palla inattiva, come punizioni e calci d'angolo. L'unico gol su azione è stato segnato da Kean a Bergamo. Sebbene sia positivo sfruttare bene i calci da fermo, la mancanza di gol su azione rappresenta un campanello d'allarme. In generale, la Fiorentina ha segnato solo quattro gol su azione nelle otto partite ufficiali, e con 7 gol totali è il dodicesimo attacco del campionato. Serve migliorare nella costruzione di gioco offensivo. Lo riporta La Nazione.

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