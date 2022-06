Nazione, la Fiorentina ha bisogno di quattro colpi per ripartire. A Moena l’ossatura base

Non ci sono clausole rescissorie sul nuovo contratto di Italiano, che sarà ufficializzato «in presenza» a stretto giro di posta oppure con una firma digitale, considerato che l’allenatore è in vacanza lontano da Firenze. Dettagli. La sostanza è che la ripartenza è salda, almeno sotto il profilo degli intenti da condividere: e da qui in poi si dovrà sviluppare un percorso viola in grado di costruire una rosa più competiva rispetto a quella degli anni scorsi, impegno non da poco considerato tutto.

In questo «tutto» c’è anche la mancata conferma di Torreira (residue speranze invece per Odriozola, rimasto in contatto con i dirigenti viola), mentre si stanno avvicinando la data del raduno (4 luglio) e della partenza per il ritiro (10 luglio). E proprio a Moena Italiano vorrebbe poter allenare l’ossatura-base del prossimo gruppo, potendo contare almeno su quattro ricambi: un esterno destro difensivo, una mezz’ala al posto di Castrovilli e un attaccante. A questi tre, bisognerebbe aggiungere anche un portiere che si giocherà il posto con Terracciano (la Fiorentina potrebbe cedere Dragowski all’Espanyol nei prossimi giorni). Per il mercato ancora c’è tempo, ma l’immagine di Italiano motivato è già un acquisto in più. Anche per i giocatori viola protagonisti della stagione che li ha portati al settimo posto. Lo scrive La Nazione.

