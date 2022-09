Nazione, la Fiorentina deve tornare a vincere, tra poco ci sarà il primo bilancio stagionale

Jovic, si dice, sta guadagnando terreno sul piano della condizione fisica e su quello dell’inserimento nel gruppo viola, ma quello che gli serve – adesso – è la zampata giusta. La palla che gli ruzzola in rete e fa correre la Fiorentina verso la vittoria. Firenze e la Fiorentina puntano tutto su di lui e a Bologna, Italiano andrà a mettere accanto a Jovic i compagni di reparto che al momento rappresentano il meglio: Sottil e Koaume. La velocità di entrambi è infatti la chiave migliore per far tornare l’intoccabile 4-3-3 un modulo con cui scardinare l’avversario. Deve far gol e vincere, la Fiorentina oggi a Bologna perché sul piatto c’è già anche il primo bilancio della stagione che in casa viola si traccerà alla fine della prossima settimana quando la serie A andrà a riposo per la prima sosta annuale. Una vittoria nel derby sarebbe il modo migliore per accendere una settimana a suo modo decisiva. E soprattutto per evitare che il progetto viola 2022/2023 finisca già sotto esame. Lo scrive La Nazione.

