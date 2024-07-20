Nazione: “La Fiorentina blinda Ranieri, pronto il rinnovo fino al 2028: ingaggio sopra al milione”

Dopo Quarta la Fiorentina è pronta a blindare Ranieri

Le manovre della Fiorentina per puntellare la difesa della prossima stagione non si esauriscono. Esattamente come fatto per Martinez Quarta, il club viola è pronto a blindare con un lungo - e ricco -rinnovo contrattuale anche Luca Ranieri, che nell’ultimo biennio ha avuto una crescita notevole e che anche in questi giorni di ritiro al Viola Park è stato l’unico vero centrale di ruolo che Palladino ha testato nell’ipotetico undici titolare.

Per il classe ’99, che già un anno fa aveva esteso il suo accodo con la società di Commisso fino al 2026, è infatti pronto un prolungamento di altre due stagioni (la nuova scadenza sarà fissata al 2028) a fronte di un ingaggio che dagli attuali 0,8 milioni di euro netti all’anno salirebbe sopra il milione, un compenso destinato a crescere. Lo scrive La Nazione.

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