Kouamé da 7. Fa l’ala e soprattutto il terzino nel primo tempo, quando la Fiorentina quasi non esiste e lui raddoppia (e triplica) in copertura. Il gol di testa è pregevole e soprattutto decisivo per far riemergere la squadra dalla crisi. Il migliore, anche per intensità. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “ABBIAMO PROVATO A VINCERE IN TUTTI I MODI. PESA TANTO TORNARE A CASA SENZA VITTORIA”