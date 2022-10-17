Italiano: "Abbiamo provato a vincere in tutti i modi. Pesa tanto tornare a casa senza vittoria"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Vincenzo Italiano ha così commentato il pari al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina:Forse la Fiorentina oggi avrebbe potuto vincere?"Non è stato un bel primo t...

Intervenuto in conferenza stampa, mister Vincenzo Italiano ha così commentato il pari al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina:

Forse la Fiorentina oggi avrebbe potuto vincere?

"Non è stato un bel primo tempo, nonostante tutto potevamo andare in gol. Il gol potevamo evitarlo, ennesima situazione. Bravi a reagire ad un primo tempo con una qualità non eccelsa. Con carattere e orgoglio. Dispiace perché nel secondo tempo potevamo fare qualche altro gol. Prestazione ce la teniamo"

Quanto pesa tornare a casa senza la vittoria?

"Pesa tanto, peccato per il secondo tempo. Potevamo conquistare i tre punti, non ci siamo riusciti ed è un peccato. Dobbiamo continuare a lavorare e accelerare per conquistare punti".

Come sta Jovic?

"Ha sentito un problemino, spero che si sia fermato in tempo e non sia nulla di grave".

Come ha visto questo Lecce?

"Bene, è una buona squadra. Contento di aver rincontrato Baroni. Se il Lecce continua a giocare con questa intensità sono convinto che raggiungerà i suoi obiettivi".

Come giudica la prestazione di Kouame?

"Ha giocato bene, al di là del gol. È uno di quei giocatori che ci può dare davvero tanto. Quando ha preso l'ammonizione ho avuto un po' di paura, perché lui è uno che gioca con grande intensità. Ha fatto un bel gol e una buona prestazione".