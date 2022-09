Nazione, Kouamé da 7, il migliore: segna poi è molto elettrico alla fine strappa applausi 

Punta Alex Sandro mulinando i cambi di direzione, alcuni di questi rimbalzano e altri riescono. Fiuta la preda quando si apre il campo e si fa trovare nella condizione giusta per schizzare verticale, partendo proprio dal centimetro che gli permette di non essere in fuorigioco sul taglio di Sottil: bella la percussione, giusta la scelta tempo di fronte a Perin. Kouamé segna, festeggia e poi corre verso la panchina per abbracciare Ikoné. Il resto della partita è molto elettrico, anche se un poco impreciso. Viene sostituto dopo un’ora proprio da Ikoné e non mancano gli applausi dello stadio viola. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SOTTIL: “C’È AMAREZZA, POTEVAMO FARE DI PIÙ. POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI, ADESSO TESTA AL RIGA”