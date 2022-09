Sottil: “C’è amarezza, potevamo fare di più. Possiamo giocarcela con tutti, adesso testa al Riga”

Riccardo Sottil è intervenuto ai microfoni del canale ufficiali viola al termine di Fiorentina–Juventus “Siamo consapevoli di poter giocarcela con tutti anche se siamo dispiaciuti di non aver vinto. Se rimane l’amarezza significa che possiamo fare qualcosa in più, frutta della consapevolezza che puoi vincere contro le big. Sono contento della mia prestazione, sento al fiducia di tutti. Adesso bisogna pensare a giovedì e passare per primi. Lavorare con continuità con un allenatore è fondamentale, ormai ci troviamo a memoria”.