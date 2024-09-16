Nazione: “Kouamé assente per la nascita del terzo figlio. Nei prossimi giorni l’ufficialità del rinnovo”

All'ivoriano è stato concesso il permesso di restare con la moglie ed il figlio

Christian Kouame figurava fra i convocati per la partita contro l'Atalanta, ma i più attenti si saranno accorti che l'attaccante ivoriano ieri non era presente in panchina. Nessun allarme e nessun infortunio. Anzi, il motivo è da ricercare in una bella notizia. Kouame è diventato babbo per la terza volta. Ieri mattina la moglie Karelle ha dato alla luce (con qualche giorno di anticipo) il piccolo Abel Matheïs e il club viola ha dato il permesso all'attaccante di rientrare a Firenze. Momento positivo per Kouame.

L'arrivo del terzo figlio coincide anche con il rinnovo del contratto con la Fiorentina. Gli accordi sono già stati trovati e nei prossimi giorni il club viola ufficializzerà il prolungamento. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/in-pochi-credevano-in-lui-ma-moise-kean-si-sta-prendendo-firenze-e-non-solo-per-i-gol/268344/#google_vignette