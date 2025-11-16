16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Nazione: “Kean più vicino al rientro rispetto a Gosens. Ndour e Martinelli stanno per rientrare in gruppo”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

16 Novembre

La Fiorentina ieri è tornata ad un programma più leggero

Dopo tre giorni intensi di doppie sedute tra test, lavoro di fondo e attivazione, la Fiorentina ieri è tornata a un programma più leggero, limitandosi a un allenamento mattutino prima del rompete le righe che durerà fino a lunedì sera. Da martedì la squadra riprenderà a lavorare (specialmente sulla parte tattica) mettendo nel mirino la delicatissima sfida di sabato al Franchi (ore 18) contro la Juventus, che andrà in scena in un clima da tutto esaurito per storica rivalità con i bianconeri e, soprattutto, la prima casalinga del neo tecnico Paolo Vanoli.

Nessuna novità di rilevo sul fronte dell’infermeria viola: il club continua a monitorare Moise Kean e Robin Gosens, con l’attaccante più vicino al rientro rispetto al tedesco, che sarà rivalutato martedì (non destano invece preoccupazioni Ndour e Martinelli, ormai prossimi al rientro in gruppo). Lo stesso giorno rientreranno al Viola Park anche i primi nazionali, ovvero Gudmundsson e Pongracic. Lo scrive La Nazione.

