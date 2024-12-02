Nazione: “Kean l’ultimo a lasciare l’ospedale. È voluto rimanere accanto a Bove il più possibile”

Diversi compagni hanno raggiunto Bove in ospedale. Kean l'ultimo ad uscire

Piano piano sono arrivati alla spicciolata anche i compagni di Edoardo. Primi tra tutti il capitano Biraghi e Martinez Quarta che a piedi hanno raggiunto l'ingresso delle ambulanze del pronto soccorso per entrare nel reparto. Ancora una volta davanti a un ospedale, ancora una volta con dentro l'angoscia e l'incertezza di momenti come questi, purtroppo già vissuti.

Quindi Mandragora, poi Terracciano. Quelli che non hanno giocato hanno fatto prima degli altri, guidati da Dodo che ha lasciato la sua Porsche al parcheggio, come fanno tutti i familiari dei pazienti. Nessuna corsia preferenziale, insomma, per il brasiliano e per il gruppo viola colpito ancora una volta nel profondo. Tutti sono rimasti fino a tardi. L'ultimo a lasciare l'ospedale è stato Moise Kean.

Tanti, come detto, i tifosi che hanno voluto essere vicini alla famiglia e testimoniare il loro affetto verso un ragazzo che in questi pochi mesi di Fiorentina si è subito fatto ben volere. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-svela-bove-e-stato-estubato-in-mattinata-e-sveglio-lucido-e-risponde-alle-domande/279129/