Nazione: “Kean in gol ogni 584’ con la Fiorentina, con l’Italia ogni 45’. Gud ogni 407’, con l’Islanda ogni 53’”

Il dato diventa ancor più clamoroso se si osserva poi quella che è stata la media-reti accumulata dagli attaccanti tra l’inizio della stagione e oggi: con la Fiorentina Kean viaggia alla velocità di un gol ogni 584′ mentre in azzurro il valore scende fino a 45′ (il classe 2000 ha segnato quattro volte in 178′: un automa), Gudmundsson con la sua Nazionale, tra settembre e oggi, ha potuto esultare già tre volte accumulando una media di un sigillo ogni 53′ (in viola è fermo a un centro in 407′) mentre Dzeko – quello che se la cava peggio – con la sua Bosnia ha collezionato più o meno lo stesso minutaggio totalizzato a Firenze (253′ contro i 271′ che gli ha concesso Pioli) ma ha segnato tre volte – un gol ogni 84′ – contro la sola volta in viola.

Numeri che non ammettono scuse e che impongono una riflessione profonda: il problema non è il valore degli interpreti ma il contesto tecnico-tattico in cui sono inseriti quando giocano assieme. Tradotto: il malfunzionamento dell’attacco va cercato a Bagno a Ripoli, non altrove. Lo riporta La Nazione.