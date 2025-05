Nazione: “Kean e Gudmundsson out per il Bologna? Nel pomeriggio tutto sarà più chiaro”

In vista della sfida contro il Bologna, Raffaele Palladino dovrà fare i conti con numerose assenze. Sicuri indisponibili per squalifica sono Zaniolo, Folorunsho e Beltran, mentre Cataldi è fuori per infortunio. Restano in dubbio Kean e Gudmundsson, entrambi alle prese con problemi fisici: l’islandese non ha recuperato dopo un colpo subito contro il Betis, mentre l’attaccante italiano è fermo per un problema muscolare alla coscia.

Gli ultimi aggiornamenti non sono incoraggianti: Gudmundsson è stato visto solo correre in scarpe da ginnastica, mentre Kean non è nemmeno apparso sui campi di allenamento. La Fiorentina non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali, ma le sensazioni attuali fanno pensare che entrambi siano seriamente a rischio per la gara di domenica. Tutto sarà più chiaro nel pomeriggio, quando Palladino parlerà in conferenza stampa. Lo scrive La Nazione.