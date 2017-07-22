Nazione, Kalinic lunedi si potrebbe gia aggregare alla squadra rossonera. È sempre più vicino al Milan

Il Milan torna lunedì dalla tournée cinese e potrebbe già trovare il suo nuovo attaccante

Montella aspetta gli ultimi colpi parlando di «rosa non ancora completata» Si presenta – sul social cinese Weibo – pure Bonucci (col Bayern dovrebbe giocare uno spezzone di gara) con slogan da leader: «Nulla è impossibile, uniti si vince». A lui è finita – non senza malumori – la 19 di Kessie che vira sul 79 («È stato molto comprensivo»). «Il Milan merita di tornare a vestire un abito importante in Italia e in Europa» le parole di Bonucci. E Fassone gongola: «La squadra assemblata è ottima e può essere completata con la ciliegina, ma non ho fretta: mancano 40 giorni alla fine del mercato, posso lavorare con Mirabelli con la dovuta tranquillità». Intanto Kalinic può arrivare già lunedì, al rientro della squadra dalla Cina; per Belotti la pista è in salita ma non è affatto abbandonata.

La Nazione