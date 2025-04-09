Nazione: "Juventus e Napoli in estate andranno nuovamente alla caccia di Comuzzo della Fiorentina"
Napoli e Juventus sono pronte a tornare all'assalto per Comuzzo nella sessione di mercato estiva, a rivelarlo è La Nazione nell'edizione odierna. Infatti secondo il noto quotidiano il Napoli che quest...
Napoli e Juventus sono pronte a tornare all'assalto per Comuzzo nella sessione di mercato estiva, a rivelarlo è La Nazione nell'edizione odierna. Infatti secondo il noto quotidiano il Napoli che quest'inverno ha provato seriamente a portarlo in Campania ai è dovuto arrendere soltano alla richiesta di 40 milioni da parte del club di Rocco Commisso, si rifarà sotto anche in estate
Ma le prestazioni di Comuzzo che ormai è rientrato nel giro della Nazionale grazie alle solide prestazioni messe in mostra soprattutto nella prima parte di campionato gli hanno attirato anche le attenzioni della Juventus, altro club che in estate proverà a strapparlo alla Fiorentina