Nazione: "Juventus e Napoli in estate andranno nuovamente alla caccia di Comuzzo della Fiorentina"

Napoli e Juventus sono pronte a tornare all'assalto per Comuzzo nella sessione di mercato estiva, a rivelarlo è La Nazione nell'edizione odierna. Infatti secondo il noto quotidiano il Napoli che quest...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2025 12:38

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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