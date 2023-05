Nazione: “Jovic da 6,5: 3 le occasioni da gol, ottimo il tracciante nel finale per Kouamé”

Jovic da 6,5. Cerca la scintilla fra Kim e Ostigard e si presenta motivato. Subito una capocciata solida (ma alta) sul passaggio di Terzic al 5′, che poi lo scova in area al 15′ per un’altra girata di testa: questa volta è bravo Gollini.

Che poi gli respinge anche un sinistro ravicinato (17′), come se ci fosse un derby personale. Nel finale fa il trequartista, non male davvero il tracciante basso per Kouame, che supera il portiere ma anche la traversa. Lo scrive La Nazione.

