Da una parte l’esperienza di Nikola Milenkovic, dall’altra la freschezza mentale di Luca Ranieri. Una variabile che può tenere in panchina Ranieri c’è. Ovvero le condizioni di capitan Biraghi. Non dovesse essere ancora al 100% Italiano potrebbe anche decidere di tenersi Ranieri in panchina per utilizzarlo poi come cambio sulla corsia mancina. Alla vigilia è però ancora soltanto un’ipotesi. Lo scrive La Nazione.