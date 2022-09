Nazione: “Italiano è rimasto in silenzio. Colpa della voce? Fino ad un certo punto”

Vincenzo Italiano è rimasto in silenzio. Non durante la partita, dove ha incitato e richiamato i suoi a gran voce, ma davanti ai microfoni. Il tecnico, ufficialmente per un abbassamento di voce, ha lasciato ogni tipo di analisi post vittoria a Daniel Niccolini. Lo stesso allenatore in seconda, però, ha confermato che forse la voce c’entrava fino ad un certo punto. Lo scrive La Nazione.

